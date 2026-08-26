Бои под Степногорском и прорыв в Орехов — разбор Рыбаря К середине весны украинские формирования перешли в локальные контратаки на нескольких участках Западно-Запорожского направления.
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Бои под Степногорском и прорыв в Орехов — разбор Рыбаря К середине весны украинские формирования перешли в локальные контратаки на нескольких участках Западно-Запорожского направления.
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