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Где пройдет ШМСД в ЛО: власти утвердили два маршрута трассы до КАД-2

Где пройдет ШМСД в ЛО: власти утвердили два маршрута трассы до КАД-2

Активная работа над проектом Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) продолжается в Ленинградской области.

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