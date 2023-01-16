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Недимон Суровый требует внесудебных расправ и массовых политических репрессий

Недимон Суровый требует внесудебных расправ и массовых политических репрессий

И про слезинку. Он же, но лет несколько тому назад: (с) Д.А. Медведев, текст выступления 30 октября 2009 года Ждем от Недимона каментов по окончанию СВО: "В войне победил не ̶С̶т̶а̶л̶и̶н̶  Путин, а российский норот! Не благодаря ему, а вопреки!".

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