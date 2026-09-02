Visualizing Canada's Biggest Export Partners More than two-thirds of Canada's merchandise exports flow to the United States - its most significant trading partner, which makes the ongoing tit-for-tat tariff spat with the Trump administration a serious threat to their economy.
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