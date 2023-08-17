Подростку чужие люди рассказали, что он приемный: что делать в этой ситуации родителям

Когда подросток узнает, что он приемный, это может быть для него шоком. Хуже всего если ему об этом рассказали чужие люди.
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