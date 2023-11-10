Экс-вратарь Кавазашвили сравнил нападающих Дзюбу и Соболева

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева и форварда "Лоокмотива" Артема Дзюбу, отметив, что игроку "Спартака" не хватает партнеров, которые будут играть на него.
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