Экс-вратарь Кавазашвили сравнил нападающих Дзюбу и Соболева

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева и форварда "Лоокмотива" Артема Дзюбу, отметив, что игроку "Спартака" не хватает партнеров, которые будут играть на него.