Ночное движение по Московскому проспекту будет закрыто с 13 октября по 30 декабря

С 01:41 до 04:29 С 13 октября по 30 декабря ночное движение по Московскому проспекту от железнодорожного путепровода до Рощинской улицы в обоих направлениях, а также от Благодатной улицы к путепроводу (в сторону центра), будет закрыто.