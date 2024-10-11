НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Алименты не хочет платить...Павел Прилучный з...
  • Вовладар Даров
    Скоро некому вручать будет, если только сами себя будут восхвалятьВ Петербурге заме...
  • Evgenija Palette
    Что так?... А Украинскую ХУНТУ в 14-м, поздравлял с надеждой на сотрудничество...Владимир Путин не...

Ночное движение по Московскому проспекту будет закрыто с 13 октября по 30 декабря

Ночное движение по Московскому проспекту будет закрыто с 13 октября по 30 декабря

С 01:41 до 04:29 С 13 октября по 30 декабря ночное движение по Московскому проспекту от железнодорожного путепровода до Рощинской улицы в обоих направлениях, а также от Благодатной улицы к путепроводу (в сторону центра), будет закрыто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх