Джокович проиграл Синнеру в матче группового этапа Итогового турнира ATP

Новак Джокович в трехчасовом матче уступил Яннику Синнеру. В ночь на 15 ноября в Турине завершился матч второго тура группового этапа Итогового турнира года ATP, в котором первая ракетка мира Новак Джокович встречался с Янником Синнером.
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