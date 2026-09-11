Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: строгий пост и запреты

Церковный праздник 11 сентября: что нельзя делать в день Иоанна Предтечи.11 сентября 2026 года православные христиане вспоминают Усекновение главы Иоанна Крестителя.
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