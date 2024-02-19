Карьерный консультант Салисова: причину перерыва в работе надо описать в резюме

Эксперт карьерного маркетплейса hh.ru, карьерный консультант, коуч, резюме-райтер Наталья Салисова предупредила, что поиск работы после длительного перерыва необходимо начинать с анализа рынка труда, чтобы понять, на какие позиции претендовать.
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