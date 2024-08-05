Гнойник Британии лопнул: Улицы заполнили насилие и хаос

Британцы вышли на протесты после нападения на учениц танцевальной школы мужчины с ножом. REUTERS Вчера 113K прочитали Гноившаяся долгими годами в Великобритании проблема неконтролируемой миграции - с несметными тысячами нелегальных гостей, перебирающимися на лодках через Ла-Манш, с возникшими обширными «шариатскими кварталами» в городах, куда полиция даже днем нос сунуть боится, расцветшей этнической преступностью - в конце-концов превратилась в гигантский общественный нарыв.