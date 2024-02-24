Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

У них ни родины, ни флага:) И никаких международных обязательств. Кто то в сети считает, что у ребят в халатах и босоножках яйца крепче, чем у нас. Может быть. Как аномалия на фоне врожденного дальтонизма, не различать цвета. В частности красный. :)

SI

Sergey Ivanov

Почему бы не расширить эту весьма здравую идею? Заявить через ООН, что мы намерены сбивать любые цели над Черным морем. Топить любые грузовые и военные (тем более!) корабли, направляющиеся в украинские порты. Уничтожать скопления военной техники, предназначенной для отправки на Украину, на территории сопредельных стран- в первую очередь, на территории Польши и Венгрии. Уж если воевать- так давайте воевать по- настоящему! Только не будет ничего этого. Слишком боится наша власть обидеть «партнеров»....