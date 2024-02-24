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Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

Единственный вид, в котором должны быть недружественные беспилотники у наших границ. Сбитый шиитскими повстанцами «Жнец» (MQ-9 Reaper) в Ираке, январь 2024 года.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
, А заодно &quot;уронить&quot; тройку-пяток их спутников для острастки, причём, ронять и шпионов и GPS. И наведени нарушим заодно
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3 час.
МБ
Максим Буров
У них ни родины, ни флага:) И никаких международных обязательств. Кто то в сети считает, что у ребят в халатах и босоножках яйца крепче, чем у нас. Может быть. Как аномалия на фоне врожденного дальтонизма, не различать цвета. В частности красный. :)
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1 час.
SI
Sergey Ivanov
Почему бы не расширить эту весьма здравую идею? Заявить через ООН, что мы намерены сбивать любые цели над Черным морем. Топить любые грузовые и военные (тем более!) корабли, направляющиеся в украинские порты. Уничтожать скопления военной техники, предназначенной для отправки на Украину, на территории сопредельных стран- в первую очередь, на территории Польши и Венгрии. Уж если воевать- так давайте воевать по- настоящему! Только не будет ничего этого. Слишком боится наша власть обидеть «партнеров»....
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23 мин.

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