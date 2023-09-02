Для ЕС завершение 2023 года может быть чревато сюрпризами. Впрочем, сюрпризы возможны и для россиян. Сосредоточив внимание на том, что происходит в стране – а это и СВО, и начавшаяся подготовка к предстоящим в следующем году выборам – мы выпустили из внимания европейскую политическую повестку.
О «политическом лице» ЕС
Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Да хрен с ней с этой Европой, никуда они от скаклов не денутся — вместе помрут. У нас свои дела есть...
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11 час.
М
Мария
Без дешёвых энергоносителей промышленности Европы крышка. В Германии, к примеру, уже не осталось промышленности. Предприятия закрываются, либо переводятся в США и др. страны. Пиндосы привели Европу к полному краху, насадив во власти марионеток, типа Шольца. Они проводят антинародную политику в интересах США, а не своих стран. Пропала Европка.
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11 час.
Виктор Луговой
Лембергом овладеть? Что-то енерал-бубернаторство слишком раздухарилось. Абтреттен!! А где буква "пэ" на жёлтом? Распустились, фердаммте шайсе!! Штеттин. Свинемюнде. Готенхафен. Цоппот. Данциг. Кюстрин. Торн. Бромберг. Грауденц. Штригау. Глогау. Бреслау. Кракау. Варшау!!
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7 час.
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