О «политическом лице» ЕС

Для ЕС завершение 2023 года может быть чревато сюрпризами. Впрочем, сюрпризы возможны и для россиян. Сосредоточив внимание на том, что происходит в стране – а это и СВО, и начавшаяся подготовка к предстоящим в следующем году выборам – мы выпустили из внимания европейскую политическую повестку.