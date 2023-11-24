Аналитики объяснили рост протестных настроений в Европе

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк рассказали в беседе с RT, что влияет на рост протестных настроений в Европе.
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