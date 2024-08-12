На мемориале под Тосно захоронили останки 65 бойцов Красной Армии

Церемония захоронения останков 65 воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла на мемориале у деревни Мишкино Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального движения Поискового движения России 12 августа в соцсети «ВКонтакте».
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