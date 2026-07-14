«Тебе прострелю голову»: торговец обстрелял жителя Ленобласти и уехал на глазах у полиции

Во Всеволожске произошел вопиющий инцидент, демонстрирующий полную безнаказанность наглого торговца.Владелец одного из кафе в ходе незначительного конфликта выстрелил местному жителю в ногу из травматического пистолета и угрожал добить, сообщил Telegram-канал «Многонационал».
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