«Bethesda, пожалуйста, прекрати обновлять “Скайрим”»: свежий патч для The Elder Scrolls V: Skyrim сломал моды и переработал внутриигровой магазинХотя внимание Bethesda сейчас сосредоточено на Starfield, про свой главный хит последних лет компания не забывает: 5 декабря специальное издание The Elder Scrolls V: Skyrim получило крупное обновление, но что-то пошло не так.