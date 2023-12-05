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«Bethesda, пожалуйста, прекрати обновлять “Скайрим”»: свежий патч для The Elder Scrolls V...

«Bethesda, пожалуйста, прекрати обновлять “Скайрим”»: свежий патч для The Elder Scrolls V...

«Bethesda, пожалуйста, прекрати обновлять “Скайрим”»: свежий патч для The Elder Scrolls V: Skyrim сломал моды и переработал внутриигровой магазинХотя внимание Bethesda сейчас сосредоточено на Starfield, про свой главный хит последних лет компания не забывает: 5 декабря специальное издание The Elder Scrolls V: Skyrim получило крупное обновление, но что-то пошло не так.

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