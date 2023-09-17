Спички - не игрушка

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К расстрелу корейского министра из зенитки: как лечить российских медиа-дятлов

К расстрелу корейского министра из зенитки: как лечить российских медиа-дятлов

Пишет matveychev_oleg (matveychev_oleg), - https://matveychev-oleg.livejo. Но сначала, - иллюстрация: (Взято из интернета, в свободном доступе)   Сначала – новость, которую вчера опубликовали почти все популярные СМИ, и зачитали в телевизоре по нескольким каналам, и повторили по радио.

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Комментарии
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Анна Цепова
Знания, это конечно хорошо... Но для начала может стоит хотя бы научиться пользоваться ссылками? Статья то написана Олегом Матвеичевым еще в 2015 году и автор скопипастил ее, так сказать, на злобу дня. Что касается советских школ, то тут тоже все не так просто. Советские люди в массе своей доверяли советским СМИ, т.к. была строгая цензура на государственном уровне. Цензуры не стало, превыше всего стали цениться рейтинги, а масса народа по инерции продолжает доверять. Специально повторила несколько раз слово &quot;масса&quot;. И при СССР и сейчас не так много людей, способных и логически и критически мыслить и, к тому же, обладающих энциклопедическими знаниями. )
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9 час.
US
Uri Strukow
Никакой цензуры в Союзе не было был соцреализм и редактор, который убирал лажу и исправлял неточности. Было обыкновенное направление того или иного СМИ и каждый автор знал, что от него ждут.
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5 час.
Александр Денисов
Сколько полудурков-журнашлюшек каждый год выпускают ВУЗы?
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4 час.

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