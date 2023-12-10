С теплом и заботой.

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Международный день инвалидов - это не праздник, а особая дата, напоминающая всем, о том, что рядом с нами живут люди, который нуждаются в помощи, защите, уважении, внимании.
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