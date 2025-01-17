Жительница Узловой попросила признать безвестно отсутствующим отца, который ушел в "Шторм Z" из ростовской колонии

Жительница Узловой М. обратилась в суд с заявлением о признании своего отца безвестно отсутствующим. Мужчина, известно, отбывал наказание в ИК-12 Ростовской области и в августе 2023 года заключил контракт с Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии