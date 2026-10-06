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Rain подала заявку на получение статуса национального трастового банка

Rain подала заявку на получение статуса национального трастового банка

Компания в области инфраструктуры для платежей в стейблкоинах Rain подала заявку на создание национального трастового банка с головным офисом в Нью-Йорке, пополнив тем самым ряды криптокомпаний, стремящихся получить банковские лицензии.

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