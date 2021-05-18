Американский фигурист Вейр поставил Манижу на 1-е место в полуфинале Евровидения

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Известный в прошлом американский фигурист, трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира Джонни Вейр в сториз инстаграма опубликовал скриншот своих записей, касающихся первого полуфинала Евровидения-2021.