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Американский фигурист Вейр поставил Манижу на 1-е место в полуфинале Евровидения

Американский фигурист Вейр поставил Манижу на 1-е место в полуфинале Евровидения

Известный в прошлом американский фигурист, трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира Джонни Вейр в сториз инстаграма опубликовал скриншот своих записей, касающихся первого полуфинала Евровидения-2021.

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