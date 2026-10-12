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Газета «Культура»

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Первый спектакль Тарантино поставят весной 2027 года

Первый спектакль Тарантино поставят весной 2027 года

Первая театральная пьеса американского режиссера Квентина Тарантино «Кавалер-щеголь» (The Popinjay Cavalier) будет поставлена в лондонском Вест-Энде в марте 2027 года.

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