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Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев

Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев

Гражданам России для победы необходимо объединиться и занять общую позицию. Об этом 29 июля заявил зампред Совбеза РФ - председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.

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