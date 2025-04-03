Эксперт счел возможным визит Путина в Венгрию после ее выхода из МУС

Политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли заявил РИА Новости, что после выхода Венгрии из Международного уголовного суда (МУС) визит президента России Владимира Путина в страну станет возможным в контексте урегулирования конфликта на Украине.