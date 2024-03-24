Повторения рекорда не будет. Макс Ферстаппен сошел на Гран При Австралии

Повторения рекорда не будет. Макс Ферстаппен сошел на Гран При АвстралииGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не сумел продолжить свою победную серию, которая длилась с осени прошлого года.