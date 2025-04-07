Юные каратисты из Карелии завоевали шесть медалей на первенстве России

Юные спортсмены из Карелии успешно выступили на первенстве России по всестилевому карате. В Орле завершилось Первенство России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет.