Седан BYD Han нового поколения / фото из базы минпрома КНР Министерство промышленности Китая выложило новые карточки с перспективными моделями, которые появятся на местном рынке в ближайшее время, и одной из таких стало новое поколение седана BYD Han.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым