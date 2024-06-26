Суровый Красноярск рапортует об ограничениях в сельском хозяйстве, Калуга — об архивах и библиотеках

﻿﻿Минтруд разработал пилотный проект по снижению доли иммигрантов в 11 российских регионах. Ограничения на въезд иностранных работников будут реализованы в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, Удмуртии и Дагестане, а также Краснодарском и Красноярском краях.