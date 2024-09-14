Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к ЧП в котельной

Свидетели подтвердили причастность заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова к аварии в котельной в январе 2024 года.
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