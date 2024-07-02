Экипажи Су-25 ударили по спецтехнике ВСУ в зоне ответственности «Востока»

Штурмовики успешно вернулись на аэродром вылета Штурмовики Су-25 ВКС РФ ударили по подразделениям украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток» и ликвидировали спецтехнику и живую силу противника, сообщили в Министерстве обороны России.
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