Экипажи Су-25 ударили по спецтехнике ВСУ в зоне ответственности «Востока»

Штурмовики успешно вернулись на аэродром вылета Штурмовики Су-25 ВКС РФ ударили по подразделениям украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток» и ликвидировали спецтехнику и живую силу противника, сообщили в Министерстве обороны России.