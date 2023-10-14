Представитель ВСУ Фитьо: всем военнообязанным нужно явиться в военкоматы

На Украине всех военнообязанных призвали самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных. В том числе это касается женщин-медиков, заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире украинского телеканала «Рада».