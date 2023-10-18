Афиша московских театров

«Кровоизлияние в МОСХ» 18+ Театр «Практика» Режиссер Юрий Печенежский В спектакле заняты: Константин Бобков, Алина Рачковская, Глеб Ромашевский и другие София Петрова, Константин Бобков и Денис Ясин Женя Потах/Пресс-служба Театра «Практика» Неожиданно Алексей Житковский стал самым востребованным современным драматургом.