Пять игроков «Зенита-Казань» получат звание ПМС России, Вербов станет «Почетным тренером»

Фото: телеграм-канал ВК "Зенит-Казань" Пять игроков казанского «Зенита» – Дмитрий Волков, Илья Федоров, Михаил Лабинский, Артем Вольвич и Максим Михайлов удостоятся звания «Почетный мастер спорта России».
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