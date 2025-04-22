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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг «Капитал Лайф Страхование Жизни» на уровне AA.ru со стабильным прогнозом

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг «Капитал Лайф Страхование Жизни» на уровне AA.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство НКР (Национальные Кредитные Рейтинги), аккредитованное Центральным Банком, подтвердило кредитный рейтинг страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») на уровне AA.

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