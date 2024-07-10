Как в советских столовых из простых продуктов готовили самые вкусные котлеты

Как бы ни ругали сегодня советский общепит, но котлеты из столовых вспоминают с ностальгией многие. Рецептура, закрепленная ГОСТом, прошла серьезные испытания и дегустации, поэтому была проработана досконально.
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