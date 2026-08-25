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Zero Hedge

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"All Accurate": Musk Confirms Massive New Starship Rocket Base In Louisiana

"All Accurate": Musk Confirms Massive New Starship Rocket Base In Louisiana Our report from several weeks ago, titled "SpaceX In 'Final Stages' Of Securing Massive New Rocket Launch Site In Louisiana," was confirmed Tuesday afternoon by Elon Musk and his rocket company.

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