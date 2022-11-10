Украина готовит исламских террористов для действий в Иране

Становление и развитие исламского терроризма говорит о том, что он целиком является порождением США. Американские спецслужбы широко используют в этих целях территории тех государств, где велико их присутствие, а у власти находятся марионетки США.
Становление и развитие исламского терроризма говорит о том, что он целиком является порождением США. Американские спецслужбы широко используют в этих целях территории тех государств, где велико их присутствие, а у власти находятся марионетки США.
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