Отдыхающие в Турции пожаловались на высокие счета в кафе и магазинах

Цены в популярных туристических районах Турции вызывают все больше негатива у отдыхающих. Пользователи соцсетей массово делятся впечатлениями от поездок в Анталью, Стамбул, Фетхие и другие курорты — и нередко речь идет о сильном разочаровании и «шоке от цен», сообщила британская газета Birmingham Mail.