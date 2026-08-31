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Русская весна

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Коллапс в Киеве: Армия России перешла к практически непрерывным атакам (ФОТО, ВИДЕО)

Коллапс в Киеве: Армия России перешла к практически непрерывным атакам (ФОТО, ВИДЕО)

Коллапс в Киеве: Армия России перешла к практически непрерывным атакам — 1500 БПЛА за 4 дня.  Взрывы в Киеве не прекращаются сутками, и прямо сейчас ПВО пытается сбить очередные реактивные дроны.

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