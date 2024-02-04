Казанский цирк представил иммерсивный спектакль

Премьера иммерсивного спектакля-променада «ТРОГАТЬельный спектакль прошла в Казанском цирке. Во время представления зрители перемещались по зданию и становились полноправными участниками спектакля, получая в том числе возможность попробовать себя в роли цирковых артистов.