Актриса кино Ольга Павловец вместе с полицией Туапсе предупредила о мошенниках

Артистка рассказала, как защититься от фейковых звонков банка или правоохранительных органов.Накануне известная киноактриса Ольга Павловец совместно с полицией Туапсинского района обратилась к гражданам со словами, предостерегающими от действий телефонных мошенников.
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