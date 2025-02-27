Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Долбанный капитализм... за прибыль в 200% сходит с ума и готов загрызть любого... [К. Маркс].Наглые приставы п...
  • Karmadon
    Кто защитит нас от "правоохранителей"?Наглые приставы п...
  • Tania Еременко
    Галина! Или недосуГ, или не до сук? ... эстонских?Евросоюз не знает...

Недра в обмен на «ничего»: стало окончательно ясно, подо что Зеленский подписал Украину

Недра в обмен на «ничего»: стало окончательно ясно, подо что Зеленский подписал Украину

Политнавигатор Кажется, процесс пошел. Украинские СМИ публикуют полный текст скандальной сделки по недрам – той самой, которая, по словам Бориса Джонсона – «это грабеж, но надо подписывать».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх