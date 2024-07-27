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Давыдов о Гру в «Тракторе»: «Для меня АХЛ – это что-то вроде МХЛ. И вдруг представителя этой лиги выдергивают в один из самых знаменитых клубов КХЛ. Где логика?»

Канадский специалист сменил Алексея Заварухина в уральском клубе. – С игровых времен внимательно слежу за «Трактором».

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