Константин Богомолов вычеркнул свою бывшую девушку из жизни

Режиссер Константин Богомолов жестоко отомстил бывшей девушке. Сегодня Константин Богомолов, известный режиссер и муж популярной журналистки Ксении Собчак, имеет за плечами брак с актрисой Дарьей Мороз, с которой у него есть дочь.
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