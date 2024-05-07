Макрон и Си Цзиньпин высказались за создание Палестины в границах 1967 года

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в рамках визита китайского лидера в Париж, Пекин и Париж согласны в том, что государство должно существовать в границах 1967 года.