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Макрон и Си Цзиньпин высказались за создание Палестины в границах 1967 года

Макрон и Си Цзиньпин высказались за создание Палестины в границах 1967 года

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в рамках визита китайского лидера в Париж, Пекин и Париж согласны в том, что государство должно существовать в границах 1967 года.

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