Politico: Португалия попросила ЕС оплатить выпас коз для борьбы с пожарами

Португалия просит Брюссель помочь оплатить труд пастухов, чьи козы, коровы и овцы выпасаются на кустарниках в зонах высокого риска лесных пожаров.
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