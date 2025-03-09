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Царьград

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Медведев предостерег Макрона: "Осторожнее со своим ядерным арсеналом!"

Медведев предостерег Макрона: "Осторожнее со своим ядерным арсеналом!"

Дмитрий Медведев предупредил президента Франции Эммануэля Макрона об осторожности с ядерным арсеналом, сопроводив это подписью в социальной сети.

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