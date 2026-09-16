Футболист ЦСКА Рейс, толкнувший судью, дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК) дисквалифицировал защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча за удаление в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).
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