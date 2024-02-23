На ЯНАО надвигаются морозы до -27 градусов

Морозы до -27 градусов ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля температура воздуха в ЯНАО днём ожидается от -10 до -15 градусов.